Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, oyuncularının performansından memnun kaldığını belirtti.
Göle, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.
"Maçın başından sonuna kadar üst düzey performans gösteren oyuncularımızı tebrik ediyorum." diyen Göle, şunları kaydetti:"
"Maçtan önce istediklerimizi dört dörtlük yerine getirdiler. İlk yarıda, maçın ilk 3-4 dakikasında bir sıkıntımız oldu. Ama sonrasında oyununun kontrolünü tamamen ele geçirdik ve ikinci topları kazanmaya başladık. Reaksiyon verdik, top bizde kaldı. Oyuncularımızı tebrik ediyorum."