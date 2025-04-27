Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 3-1 Geçti ve Galatasaray ile Puan Farkını 2'ye Düşürdü

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı. Direnç Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal üstlendi. Maçın hemen başında 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 68'inci dakikada penaltıdan Anderson Talisca, 69'uncu dakikada Edin Dzeko ve 72'nci dakikada Fred kaydetti.

JOSE MOURINHO'DAN 8 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-3 biten Kayserispor maçının ilk 11'inde 8 değişiklik yaparak takımını Gaziantep FK karşısında sahaya sürdü. Portekizli teknik adam, ilk 11'de Dominik Livakovic, Osayi-Samuel, Diego Carlos, Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint Maximin ve Youssef En Nesyri'nin yerine İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Filip Kostic, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ile Edin Dzeko'ya görev verdi. Öte yandan hafif sakatlıkları bulunan Allan Saint Maximin ve Mert Müldür, Gaziantep FK deplasmanının kafilesinde yer almadı.

TALISCA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Süper Lig'de son 5 maçtır gol sevinci yaşıyor. 30 yaşındaki futbolcu, üst üste Bodrum FK, Trabzonspor, Sivasspor, Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında fileleri havalandırdı. Talisca bu 5 maçlık periyotta 8 gol atmayı başardı. Öte yandan Anderson Talisca'nın sarı-lacivertli formayla ligde 9 golü oldu.

DZEKO, 9 MAÇ SONRA GOLLE TANIŞTI

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, Gaziantep FK deplasmanında takımının 2'nci golünü kaydetti. Son olarak 2 Şubat'taki Çaykur Rizespor maçında ağları sarsan Dzeko, 9 maç sonra gol attı. 39 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu golle Süper Lig'deki gol sayısını 13 yaptı.

KOSTIC CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Filip Kostic, Gaziantep FK maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Kostic, deplasmanda oynadıkları mücadelenin 15'inci dakikasında sarı kart gördü. Ceza sınırında olan Kostic, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Beşiktaş ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.