Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

FENERBAHÇE, Süper Lig'in beşinci haftasında yarın akşam deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel provalarla noktaladı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Gaziantep'e gidecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı