Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 17 Mart Salı günü Gaziantep FK'yi konuk edecekleri maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.