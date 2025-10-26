Fenerbahçe Gaziantep FK Maçına Geldi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maç için Gaziantep'e ulaştı. Takım, özel uçakla havalimanına indi ve taraftarlar tarafından karşılandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.
Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen ve takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçen kafileyi, sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.
Gaziantep Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
