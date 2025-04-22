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Fenerbahçe, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman, core çalışmaları ve saha idmanları ile devam etti.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan günün antrenmanı; sahada ısınma, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmaları ile devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.

Kayserispor maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon programı uyguladı.

Sarı-lacivertli ekip yarın yapacağı antrenman ile Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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