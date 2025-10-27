Fenerbahçe, Gaziantep FK Karşısında İlk Yarıyı 2-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe'nin gollerini En-Nesyri kaydetti.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen
Gaziantep Fk : Burak Bozan, Rodrigues, Arda Kızıldağ, Perez, Abena, Melih Kabasakal, Kozlowski, Maxim, Camara, Lungoyi, Bayo
Fenerbahçe : Ederson, Brown, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Alvarez, İsmail Yüksek, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Goller: Dk. 5, Dk. 21 En-Nesyri ( Fenerbahçe )
Sarı kartlar: Dk. 6 Brown, Dk.25 Alvarez, Dk.42 Skriniar ( Fenerbahçe )
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Gaziantep FK- Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
5. dakikada konuk ekip Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanatta kullandığı serbest vuruşta kale önünde topla buluşan En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
12. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan atağında Brown'ın ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta çıktı.
21. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun ceza alanı önüne pasında topu önünde bulan En-Nesyri, topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
38. dakikada Gaziantep FK'de sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Maxim'in ceza sahası dışına ortasında Rodrigues'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
44. dakikada kendi ceza sahasından aldığı topla rakip ceza yayına kadar ilerleyen Oosterwolde'nin vuruşunda kaleci Burak Bozan, gole izin vermedi.
Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.