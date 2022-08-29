Fenerbahçe galibiyeti sonrası Konyaspor taraftarından Ali Koç'un önünde olay sevinç

Konyaspor'un kazandığı maç sonrası bir taraftarın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tribünde olduğu tarafa doğru dans ederek yaşadığı sevinç sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 kaybetti. Karşılaşmanın ardından yeşil-beyazlılardan bir taraftarın sevinci sosyal medyada gündem oldu.

FENERBAHÇE İLK YENİLGİSİNİ KONYASPOR'DAN ALDI

Konya'nın stadında yaşanan zemin problemi nedeniyle Eskişehir'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Geçmiş maçlardaki performanslarından uzak kalan sarı-lacivertliler, bu sonuçla sezonun ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı.

ALİ KOÇ'UN KARŞISINDA DANS ETTİ

Karşılaşmanın ardından bir Konyaspor taraftarının sevinci ise gündem oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bulunduğu tribüne doğru dans ederek galibiyeti kutlayan taraftarın o anları sosyal medyada büyük ilgi çekti.