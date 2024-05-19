Fenerbahçe, Galatasaray'ı Deplasmanda Yendi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbi maçının ardından sarı-lacivertli taraftarlar Bağdat Caddesi'nde galibiyeti kutladı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar cadde üzerinde araçlarla tura çıktı. Kimi taraftarlar korna çalıp caddede tur atarken kimi taraftarlar da Fenerbahçe bayrakları sallayarak derbi galibiyetinin sevincini yaşadı.

Caddeye derbi galibiyetini kutlamak için gelen taraftarlardan Oğuzhan Atalay, "Çok sevinçliyiz. Allah'a şükür şampiyonluğu da alacağız. Bu yolda devam" şeklinde konuşurken yanındaki taraftar Ali Haydar Canovan ise, "Galatasaray'ı kendi stadında yendik. En son haftada yine Galatasaray'ın yenilmesini bekleyip şampiyon olacağız" dedi. - İSTANBUL