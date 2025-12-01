Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 14. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Fenerbahçe'ye yenilmemesi halinde liderliğini koruyacak. Fenerbahçe ise derbiden galibiyetle ayrılması durumunda haftayı lider bitirecek.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde 11 maçlık yenilmezlik serisine sahip. Sarı-lacivertliler 4'ü Avrupa'da olmak üzere son 11 resmi maçta sahadan yenilgiyle ayrılmadı.

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 5 maçı kazanarak önemli bir seri yakaladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galip gelmesi durumunda haftayı lider tamamlayacak.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Süper Lig'de geride kalan 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 32 puan topladı.

Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. Okan Buruk'un öğrencileri, lider gideceği Kadıköy deplasmanından koltuğunu koruyarak dönmek için mücadele edecek.

FENERBAHÇE'DE 2 İSİM BELİRSİZ

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında Galatasaray derbisi öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek. Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde 7 eksik bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu farklı gerekçelerle yarınki derbide sahaya çıkamayacak. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.

DERBİNİN VAR HAKEMİ ALİ ŞANSALAN OLDU

Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu derbi öncesi MHK, VAR hakemini açıkladı.MHK'nin yaptığı paylaşımda, derbinin VAR hakeminin Ali Şansalan olduğu duyuruldu.

YASİN KOL'UN İLK DERBİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu merakla beklenen atamayı yaptı, Fenerbahçe - Galatasaray maçına Yasin Kol'u atadı. Daha önce 3 derbi yöneten Kol, ilk kez bu iki devin kapışmasında düdük çalacak.