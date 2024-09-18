Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak.

DEV DERBİ ATİLLA KARAOĞLAN'IN

Cumartesi günü oynanacak olan dev derbide düdük çalacak olan hakem açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe- Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği duyuruldu.

İşte Süper Lig'de 6. haftanın maç programı ve görev yapacak hakemleri;

20 Eylül Cuma:

20.00| Hatayspor - Bodrum FK | Ümit Öztürk

21 Eylül Cumartesi:

17.00 | Konyaspor - Sivasspor | Yasin Kol

20.00 | Fenerbahçe - Galatasaray | Atilla Karaoğlan

22 Eylül Pazar:

17.00 | Çaykur Rizespor - Samsunspor | Kadir Sağlam

17.00 | Kasımpaşa - Antalyaspor | Burak Pakkan

20.00 | Beşiktaş - Eyüpspor | Zorbay Küçük

20.00 | Adana Demirspor - Alanyaspor | Emre Kargın

23 Eylül Pazartesi: