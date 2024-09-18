Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak.
DEV DERBİ ATİLLA KARAOĞLAN'IN
Cumartesi günü oynanacak olan dev derbide düdük çalacak olan hakem açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe- Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği duyuruldu.
İşte Süper Lig'de 6. haftanın maç programı ve görev yapacak hakemleri;
20 Eylül Cuma:
- 20.00| Hatayspor - Bodrum FK | Ümit Öztürk
21 Eylül Cumartesi:
- 17.00 | Konyaspor - Sivasspor | Yasin Kol
- 20.00 | Fenerbahçe - Galatasaray | Atilla Karaoğlan
22 Eylül Pazar:
- 17.00 | Çaykur Rizespor - Samsunspor | Kadir Sağlam
- 17.00 | Kasımpaşa - Antalyaspor | Burak Pakkan
- 20.00 | Beşiktaş - Eyüpspor | Zorbay Küçük
- 20.00 | Adana Demirspor - Alanyaspor | Emre Kargın
23 Eylül Pazartesi:
- 20.00 | Göztepe - Kayserispor | Ozan Ergün