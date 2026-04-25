Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktörü Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Öte yandan antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelen Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler, idmanın bir bölümünü de takip etti. - İSTANBUL

