Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktörü Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.
Öte yandan antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelen Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler, idmanın bir bölümünü de takip etti. - İSTANBUL