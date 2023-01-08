Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde para basacak! Kasaya girecek miktar ağızları açık bıraktı

Türkiye nefesini tuttu Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray debisini bekliyor. Zorlu maç öncesi adeta para basacak olan sarı-lacivertlilerin, kasasına 25 milyon lira koyması bekleniyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu derbide bilet ve lisanslı ürün satışından ciddi bir miktarı kasasına koyacak.

25 MİLYON LİRA GELİR BEKLENİYOR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe kapalı gişe oynayacağı Galatasaray derbisinde bilet ve lisanslı ürün satışından yaklaşık 25 milyon lira gelir elde edecek.

KAPALI GİŞE OYNANACAK

Sezon başında 35 bini aşkın kombine satan Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadı'nın tamamını dolduracak. Deplasman tribünü ile birlikte 12 bin bilet satışa sunulurken, sarı-lacivertliler bu satıştan yaklaşık 20 milyon lirayı kasasına koydu.