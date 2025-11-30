Haberler

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde Hava Durumu: 11 Derece

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın saat 20.00'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Derbi saatinde hava sıcaklığının 11 derece olması bekleniyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 11 dereceyi gösterecek.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray yarın saat 20.00'de Kadıköy'de mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler parçalı bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, karşılaşma saatinde hava sıcaklığının 11 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 80 olması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
