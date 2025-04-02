Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Taraftar Coşkusu
Futbolseverler, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşmasını izlemek için Ülker Stadı'na akın etti. Her iki takımın taraftarları, coşkuyla maçı bekleyerek stat etrafında bir araya geldi.
Futbolseverler, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasına akın etti.
Her iki takım taraftarının biletleri tükettiği karşılaşmada seyirciler, bayram tatiline rağmen maçın oynandığı Ülker Stadı'nı doldurdu.
Kritik derbiden saatler öncesinde Kadıköy'e gelen çok sayıda futbolsever, coşkuyla önemli müsabakayı bekledi.
Stat etrafında bir araya gelen taraftarlar, marşlar söyleyip meşaleler yakarak derbinin atmosferini yaşadı. Futbolseverler, Kadıköy ve stat etrafındaki mekanlarda uzun süre geçirerek maça hazırlandı.
Ayrıca Seyrantepe'de buluşan yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı da derbi için Kadıköy'e geldi.