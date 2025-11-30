Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi İçin Hazırlıklarını Tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarınki Galatasaray karşılaşması öncesinde antrenman yaparak hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanda oyuncular, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıl. Taktiksel çalışmalarının ardından idman bireysel çalışmalarla da noktalandı.
Bu antrenmanla derbi maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertiler, tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor