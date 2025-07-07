Fenerbahçe Futbolcuları Yeni Sezon Öncesi Testlere Tabi Tutuldu

Fenerbahçe Futbolcuları Yeni Sezon Öncesi Testlere Tabi Tutuldu
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Fenerbahçe'de futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sağlık kontrolleri ve performans testleri yaptı. Sağlık kontrollerinin ardından dayanıklılık ve kuvvet testleri gerçekleştirildi.

FENERBAHÇE'de futbolcular yeni sezon öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çeşitli testlere tabi tutuldu.

Dün sağlık kontrollerini tamamlayan futbolcular bugün öğle saatlerinde salonda ısınma ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Ardından sahaya geçen oyuncular, laktat ve kuvvet testlerini gerçekleştirdi.

Bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen futbolcular ise bu akşam teste tabi tutulacak.

Sarı-lacivertlilerde sağlık kontrolleri ve testler yarın da devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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