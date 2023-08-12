Fenerbahçe, Fred'i İstanbul'a getirdi

Brezilyalı orta saha oyuncusu Frederico Rodrigues de Paula Santos'u (Fred) Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

Manchester United Fc ve Fred ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusunu sağlık kontrolünden geçmek ve ileri transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a getirdi. İngiltere'den kalkan özel uçakla yaklaşık 4 saatlik yolculuğun ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan Fred'e ailesinin yanı sıra; yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco eşlik etti. Fred'i havalimanında çok sayıda sarı-lacivertli taraftar tezahüratlarla karşıladı.