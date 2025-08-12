Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2 Geçerek Play-Off Turuna Yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu maçta Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca'nın golleriyle galip geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk etti. Rotterdam'da oynanan ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olarak sahaya çıkan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 5 golle turladı. Kanarya'ya galibiyeti getiren goller Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca'dan geldi.

Jose Mourinho'nun öğrencileri play-off turunda Benfica - Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu turda müsabakalar 19/20 Ağustos ve 26/27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. - İSTANBUL

