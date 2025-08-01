Fenerbahçe, Feyenoord Maçı Hazırlıklarına Başladı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.
Lazio ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika ve üzeri oynayan oyuncular ise günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.
Sarı-lacivertliler, Feyenoord maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor