Fenerbahçe, Feyenoord Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Feyenoord Maçı Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.

Lazio ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika ve üzeri oynayan oyuncular ise günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.

Sarı-lacivertliler, Feyenoord maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Toplu sünnet töreninde facia: 39 çocuk öldü, 11 çocuğun penisi ampute edildi

Toplu sünnet töreninde facia: 39 çocuk öldü, 11 çocuğun penisi ampute edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin, günlerdir tehditler savuran Trump'a resti çekti

Günlerdir tehditler savuran Trump'a tek seferde resti çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.