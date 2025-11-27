Fenerbahçe, Ferencvaros ile UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşacak. Maç Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Hakemler İspanya'dan Ricardo de Burgos, Iker de Francisco ve Asier Perez de Mendiola.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile yapacağı karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Chobani
Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker de Francisco, Asier Perez de Mendiola (İspanya)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe Demir, Brown, Alvarez, Asensio, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Varga, Yusuf Bamidele