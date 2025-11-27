Fenerbahçe, Ferencvaros ile UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile yapacağı karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Chobani

Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker de Francisco, Asier Perez de Mendiola (İspanya)

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe Demir, Brown, Alvarez, Asensio, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Varga, Yusuf Bamidele