Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay üstlenecek.

Ligde topladığı 31 puanla averajla Galatasaray'ın önünde lider durumda yer alan Fenerbahçe, sahasında galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Geride kalan 10 maçlık galibiyetin ardından Trabzonspor'a yenilen, Adana Demirspor ile de golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük'ü yenerek yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE 1 SAKAT, 1 CEZALI

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesinde sakatlığı bulunan Becao ile sarı kart cezalısı Osayi-Samuel görev alamayacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları sona eren Fred, Djiku ve Serdar Aziz ise teknik heyetin kararına göre kadroda yer alacak.

İSMAİL YÜKSEK TAKIMA DAHİL OLACAK

Sarı-lacivertlilerde cezası sona eren İsmail Yüksek, takıma dahil olacak.

Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyen İsmail Yüksek, cezasının ardından ekipte yer alacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Fatih Karagümrük maçına şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Livakovic, Mert Müldür, Samet Akaydın, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Crespo, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko."