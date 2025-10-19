Haberler

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2-1 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla geçti. Talisca'nın penaltısı ve Asensio'nun golüyle öne geçen Fenerbahçe, Karagümrük'ün 59'da bulduğu gole engel olamadı ama maçı kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında ağırladığı Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe ile Misirli.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Samet Çavuş üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye "Tarık Çetin, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca" ilk 11'iyle çıktı. Konuk Fatih Karagümrük ise "Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Anıl Yiğit Çınar, Balkovec, Johnson, Kranevitter, Tiago Çukur, Serginho, Larsson, Fofana" 11'iyle sahada yer aldı.

Maça etkili başlayan Fenerbahçe, 21'inci dakikada penaltı kazandı. Çalımlarla ceza sahasına giren Nene, Balkovec'in müdahalesiyle yerde kaldı. Önce oyunu devam ettiren hakem Ali Şansalan, VAR uyarısının ardından pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 23'üncü dakikada penaltıyı kullanan Talisca, skoru 1-0 yaptı. Fenerbahçe, 41'inci dakikada ikinci golü buldu. Asensio'nun pasıyla buluşan Kerem Aktürkoğlu sol çaprazdan ceza sahasına girerek son çizgiye doğru ilerledi. Kerem'in ön direğe gönderdiği topa dokunan Asensio, farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya pozisyonlara girerek başlayan taraf Fenerbahçe olsa da 59'uncu dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Johnson'un pasıyla topla buluşan Serginho'nun ceza sahası içi sağ çaprazda sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1. Fatih Karagümrük'ün 80'inci dakikada Atakan Çankaya ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı. 83'üncü dakikada Fatih Karagümrük, 10 kişi kaldı. Balkovec, Szymanski'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Sarı-lacivertlilerin 90+6'ncı dakikada En Nesyri ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

FENERBAHÇE'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligin 8'inci haftasında oynanan Samsunspor maçının ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı. Tedesco, cezalı Milan Skriniar'ın yerine Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürdü. 40 yaşındaki teknik adam Archie Brown, Sebastian Szymanski ile Youssef En Nesyri'nin yerine ise İsmail Yüksek, Nene Dorgeles ve Levent Mercan'ı oynattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
