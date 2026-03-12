Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük deplasmanında
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Deplasmanda oynanacak maçta sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını azaltmayı hedefliyor. Ancak Fenerbahçe, 6 eksik oyuncuyla mücadele edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Ligde Kasımpaşa ve Antalyaspor müsabakalarındaki puan kayıplarının ardından son dakika golüyle Samsunspor'u geçerek morallenen sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük'ü yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki namağlup Fenerbahçe, haftaya 57 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan müsabakayı, sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.
6 eksik
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesinde 6 eksik oyuncu bulunuyor.
Tedavilerine devam edilen Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson, yarınki müsabakada görev yapamayacak.
Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmesi durumunda sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.