Fenerbahçe, Eyüpspor'u Konuk Ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor ile ligde 2. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Eyüpspor'u konuk edecek. Ligde sarı-lacivertliler, 33 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 78 puan toplarken, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor. Eflatun-sarılılar ise 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 50 puanla 6. sırada yer alıyor.

Aynı saatte başlayacak maçlarda Galatasaray'ın Kayserispor karşısında 1 puan alması durumda şampiyonluğunu ilan edecek ve Fenerbahçe'nin de sezonu 2. sırada tamamlaması kesinleşmiş olacak.

Ligde 2. randevu

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde 2. kez kozlarını paylaşacak. Ligin ilk yarısında oynanan ilk müsabaka Ahmed Kutucu ve Youssef En-Nesyri'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Amrabat ve İsmail Yüksek cezalı

Sarı-lacivertliler, Eyüpspor karşısında 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Orta sahada önemli isimlerden olan Sofyan Amrabat ile İsmail Yüksek, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Faslı futbolcu, bu sezon ligde 24 maçta görev yaparken, İsmail ise 12'si 11 olmak üzere 18 müsabakada oynadı.

Konuk ekipte ise Melih Kabasakal, Kasımpaşa ile oynanan mücadelede gördüğü sarı kartla bu sezonki 8. sarı kartına ulaştı ve yeniden cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de 4 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Fred ve Alexander Djiku sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Eyüpspor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Hastaneden taburcu olan ve tedavisine kulübün sağlık heyeti tarafından devam edilecek Mert Hakan Yandaş da kadroda olmayacak.

Eyüpspor, Avrupa kupalarını zora soktu

En üst ligde bu sezon ilk kez mücadele eden Eyüpspor, özellikle iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla ligin genelinde ilk 5 sırada yer aldı. Bir süre inişli-çıkışı performans sergileyen Arda Turan'ın öğrencileri son 4 maçta ise mağlubiyet yaşadı. Eflatun-sarılılar ligin son haftasında BAY olacağı için Avrupa kupalarını zora soktu. Ligde bir üst basamağında bulunan 51 puanlı Başakşehir'den 1 maç fazlası bulunuyor.

Ozan Ergün düdük çalacak

Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Bersan Duran ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak. - İSTANBUL