Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 Yenerek Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Geride Bıraktı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonrası Galatasaray'ın şampiyonluğunun ilan edilmesiyle taraftar Ali Koç'a ve yönetime tepki gösterdi.
FENERBAHÇE, Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi ile birlikte Fenerbahçe taraftarı maç sonrası Ülker Stadyumu'nun önünde Başkan Ali Koç ve yönetime tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar maçın ardından "Ali Koç İstifa ve Aziz Başkan oley" tezahüratlarında bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor