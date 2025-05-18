Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 Yenerek Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Geride Bıraktı

Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 Yenerek Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Geride Bıraktı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonrası Galatasaray'ın şampiyonluğunun ilan edilmesiyle taraftar Ali Koç'a ve yönetime tepki gösterdi.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi ile birlikte Fenerbahçe taraftarı maç sonrası Ülker Stadyumu'nun önünde Başkan Ali Koç ve yönetime tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar maçın ardından "Ali Koç İstifa ve Aziz Başkan oley" tezahüratlarında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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