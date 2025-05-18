Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'lik skorla yendi. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini En Nesyri ve Dzeko atarken, Eyüpspor'un son dakikada bulduğu gol ise ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Taraftarlar, sonuçtan memnun olmayarak yönetim aleyhine sloganlar attı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Bersan Duran ve Samet Çiçek üstlendi.

Maça ev sahibi Fenerbahçe, "Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Talisca, En Nesyri" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Eyüpspor ise "Berke Özer, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Stepanenko, Yalçın Kayan, Emre Mor, Ampem, Thiam, Umut Bozok" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelenin 10'uncu dakikasında Eyüpspor'un Robin Yalçın ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 32'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Seken topla buluşan Fred, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Fred'in içeri çevirdiği topla buluşan Tadic'in sol ayağıyla kale önüne çevirdiği topa kafa ile dokunan En Nesyri, fileleri havalandırdı: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının ilk 15 dakikasında Fenerbahçe'de Talisca, Eyüpspor ise Thiam bulduğu gol pozisyonlarını sonuçlandıramadı. 81'inci dakikada Eyüpspor'da Umut Meraş topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt sebebiyle gol geçerli olmadı. Fenerbahçe, 84'üncü dakikada farkı 2'ye çıkardı. Orta sahanın sol tarafında topla buluşan Dzeko topu sürerek ceza sahasına ilerledi. Dzeko, ceza sahasında kaleci Berke ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 90+4'üncü dakikada Eyüpspor farkı 1'e indirdi. Caner Erkin'in sağ taraftan ortasında ceza sahasındaki Emre Akbaba'nın dokunduğu top kaleci Livakovic'ten sekti. Livakovic'ten seken topla buluşan Umut Meraş topu ağlara gönderdi: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve maç Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Fenerbahçe taraftarı, Süper Lig'in 36'ncı haftasında Eyüpspor ile oynanan maça ilgi göstermedi. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

TARAFTARDAN YÖNETİME TEPKİ

Sarı-lacivertli taraftarlar maç boyunca Başkan Ali Koç ve yönetime tepki gösterdi. Taraftarlar 'Ali Koç istifa', 'Yönetim istifa' ve 'Söylesene başkan, ne oldu sözlerin koskoca Fener'i ne hale getirdin' sloganları attı. Öte yandan maçın hemen başında taraftarlar, sarı-lacivertli takımı ıslıkladı.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLANDI

Maç öncesi iki takım sahaya '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun' yazılı pankartla çıktı. Maraton tribününde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün de resminin yer aldığı dev Türk bayrağı açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı

Şampiyonluk maçında penaltının başına geçti
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı

Eyüpspor maçına damga vuran görüntü
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor

Süper Lig'de küme düşen üçüncü takım belli oldu
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya o ülkenin petrol tankerine el koydu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti

Tansiyonu yüksek maçta Fenerbahçe golcüleriyle kazandı
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane ismi hastaneye kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.