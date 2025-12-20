Haberler

Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 0 Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Fenerbahçe, Talisca ve Asensio'nun golleriyle maçı kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

27. dakikada sağ kanatta topu alan Fred, ters kanattaki Levent Mercan'a uzun bir pas gönderdi. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Levent, kale alanına yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Talisca, bekletemeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara yolladı. 0-1

34. dakikada Duran'dan ceza sahası içinde topu alan Talisca, arkadan gelen Asensio'ya topuğuyla pasını verdi. Ceza sahası içi sol çaprazında pası alan Asensio, uzak köşeye yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

37. dakikada Asensio'nun derinlemesine pasında savunma arkasına hareketlenen Kerem, sol kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Duran'ı geçen topa arka direkte Mert Müldür gelişine vurdu, kaleci Felipe topu kontrol etti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Yılmaz, Süleyman Özay, Samet Çiçek

Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko, Draguş, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Thiam, Umut Bozok

Yedekler: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Legowski, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Ampem, Baran Ali Gezek, Umut Meraş, Sadia, Seşlar

Teknik Direktör: Orhan Ak

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Duran

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın, Haydar Karataş

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: Talisca (dk. 27), Asensio (dk. 34) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Emir Ortakaya (Eyüpspor) - İSTANBUL

