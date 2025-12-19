Fenerbahçe'de Eyüpspor maçının hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL