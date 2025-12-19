Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncular, core hareketlerinin ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve taktiksel çalışmalar yaptılar.
Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor