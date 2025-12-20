Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, ikas Eyüpspor'u 27. dakikada Talisca ve 34. dakikada Asensio'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek ilk yarıyı önde tamamladı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Yılmaz, Süleyman Özay, Samet Çiçek
ikas Eyüpspor : Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko, Draguş, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Thiam, Umut Bozok
Fenerbahçe : Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Duran
Goller: Dk. 27 Talisca, Dk. 34 Asensio ( Fenerbahçe )
Sarı kart: Dk. 42 Emir Ortakaya (ikas Eyüpspor )
12. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, savunmanın arkasına sarkan Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
27. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Levent Mercan, meşin yuvarlağı düzeltip kale sahası önüne yerden ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Talisca, kalecinin solundan topu filelere yolladı: 0-1.
34. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Duran'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Talisca, topuğuyla meşin yuvarlağı Asensio'ya aktardı. İspanyol oyuncu, ceza sahası sol çaprazından sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.
İlk 45 dakika, sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.