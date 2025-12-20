Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, ikas Eyüpspor'u 27. dakikada Talisca ve 34. dakikada Asensio'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek ilk yarıyı önde tamamladı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Yılmaz, Süleyman Özay, Samet Çiçek

ikas Eyüpspor : Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko, Draguş, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Thiam, Umut Bozok

Fenerbahçe : Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Duran

Goller: Dk. 27 Talisca, Dk. 34 Asensio ( Fenerbahçe )

Sarı kart: Dk. 42 Emir Ortakaya (ikas Eyüpspor )

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, ikas Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

12. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, savunmanın arkasına sarkan Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

27. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Levent Mercan, meşin yuvarlağı düzeltip kale sahası önüne yerden ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Talisca, kalecinin solundan topu filelere yolladı: 0-1.

34. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Duran'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Talisca, topuğuyla meşin yuvarlağı Asensio'ya aktardı. İspanyol oyuncu, ceza sahası sol çaprazından sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.

İlk 45 dakika, sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talepleri var

İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talep sıraladılar
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
Desteklediği takımın maçını izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi

Maç izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi
Yakalama kararı çıkarılan dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş kimdir? 'Madonna'yı soyan Türk'

"Madonna'yı soyan Türk" de soruşturmada! Her yerde aranıyor
TasteAtlas, Dünyanın En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'da

Dünyanın En İyi 10 Sakatat Yemeği Arasına 2 Türk Lezzeti Girdi
Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar

Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar
title