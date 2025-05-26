Fenerbahçe Euroleague Şampiyonu, Bağdat Caddesi Bayram Yerine Döndü

Fenerbahçe Euroleague Şampiyonu, Bağdat Caddesi Bayram Yerine Döndü
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Fenerbahçe, Euroleague finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup ederek 2. kez şampiyon oldu. Taraftarlar Bağdat Caddesi'nde büyük bir coşku ile kutlamalar yaptı.

- Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi

İSTANBUL - Euroleague finalinde Fenerbahçe'nin Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından taraftarlar Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi.

Fenerbahçe, Euroleague finalinde Abu Dabi'de rakibi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek 2. kez Euroleague şampiyon kupasını kazandı. Bu büyük zaferin ardından sarı-lacivertlilerin kalesi olarak bilinen Bağdat Caddesi'ne çıkan taraftarlar ellerinde bayraklarla büyük coşku yaşarken, araç konvoyuyla da renkli görüntüler sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - Spor
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