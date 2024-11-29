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Fenerbahçe Euroleague'de EA7 Milano'ya Yenildi

Fenerbahçe Euroleague'de EA7 Milano'ya Yenildi
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THY Euroleague 12. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında EA7 Emporio Armani Milano'ya 91-85 mağlup oldu. Maçta Mirotic 29 sayı ile en çok dikkat çeken oyuncu olurken, Fenerbahçe'nin en skorer ismi ise Baldwin oldu.

THY Euroleague'in 12. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında EA7 Emporio Armani Milano'ya 91-85 mağlup oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic, (Hırvatistan), Luka Kardum (Hırvatistan), Emilio Perez (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Zagars 16, Baldwin 19, Colson 9, Hayes-Davis 6, Birch 2, Melli, Sertaç Şanlı 7, Mays 3, Biberovic 15, Pierre, Guduric 8

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

EA7 Emporio Armani Milan: Mannion, Shields 9, LeDay 19, Ricci 4, Mirotic 29, Dimitrijevic 15, Causeur 5, Brooks 8, Diop 2, Caruso, Gillespie

Başantrenör: Ettore Messina

1. Periyot: 19-24 (EA7 Emporio Armani Milano lehine)

Devre: 37-41 (EA7 Emporio Armani Milano lehine)

3. Periyot: 63-66 (EA7 Emporio Armani Milano lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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