Fenerbahçe Euroleague'de EA7 Milano'ya Yenildi
THY Euroleague 12. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında EA7 Emporio Armani Milano'ya 91-85 mağlup oldu. Maçta Mirotic 29 sayı ile en çok dikkat çeken oyuncu olurken, Fenerbahçe'nin en skorer ismi ise Baldwin oldu.
THY Euroleague'in 12. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında EA7 Emporio Armani Milano'ya 91-85 mağlup oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Sreten Radovic, (Hırvatistan), Luka Kardum (Hırvatistan), Emilio Perez (İspanya)
Fenerbahçe Beko: Zagars 16, Baldwin 19, Colson 9, Hayes-Davis 6, Birch 2, Melli, Sertaç Şanlı 7, Mays 3, Biberovic 15, Pierre, Guduric 8
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
EA7 Emporio Armani Milan: Mannion, Shields 9, LeDay 19, Ricci 4, Mirotic 29, Dimitrijevic 15, Causeur 5, Brooks 8, Diop 2, Caruso, Gillespie
Başantrenör: Ettore Messina
1. Periyot: 19-24 (EA7 Emporio Armani Milano lehine)
Devre: 37-41 (EA7 Emporio Armani Milano lehine)
3. Periyot: 63-66 (EA7 Emporio Armani Milano lehine) - İSTANBUL