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Fenerbahçe'nin vefat eden eski yöneticisi Derviş Köksal Özbek için tören düzenlendi

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Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu ve yönetim kurulu üyesi Derviş Köksal Özbek için Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlendi. Başkan Aziz Yıldırım gözyaşları içinde veda etti.

VEFAT eden Fenerbahçe Kulübü'nün eski basketbolcusu ve yönetim kurulu üyesi Derviş Köksal Özbek için Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, eski ve yeni yöneticiler, Derviş Köksal Özbek'in ailesi ile sevenleri katıldı.

AZİZ YILDIRIM: BU CAMİA SENİ UNUTMAYACAK

Törende açıklamalarda bulunan ve bu anlarda göz yaşlarına hakim olamayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Kendisiyle 46 yıl önce tanıştım. Uzun yıllar beraber hizmet ettik, çok iyi dostumdu. 1990 yılında Metin Aşık yönetiminde beraber olduk. Ben başkan olunca hep yanımızda yer aldı. Beraber mücadele ettik. Yaptığımız tüm eserlerin altında onun da imzası vardır. Dostum, yol arkadaşımdı. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı diliyorum. Bu camia seni unutmayacak" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ise "Köksal abimizi ebedi yolculuğuna uğurluyoruz, çok üzgünüz. Kendisiyle çalışma fırsatı bulmuş biriyim. Camiaya yön veren düşünceleri hala aklımızda. Onun Fenerbahçe'ye olan aşkı ve hizmetleri hafızalarımızda her zaman yaşamaya devam edecektir" sözlerini kullandı.

Derviş Köksal Özbek'in cenaze namazı, Kızıltoprak Zühtü Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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