Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Marko Matic'i Kadrosuna Kattı

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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon için Bosna Hersek asıllı Türk orta oyuncu Marko Matic ile anlaştı. Kulüp, Matic'e sıcak bir karşılama mesajı gönderdi.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Bosna Hersek asıllı Türk orta oyuncu Marko Matic'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Marko Matic'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

2014-2015 sezonunda İBB Spor Kulübü ile profesyonel kariyerine başlayan 30 yaşındaki oyuncu, sonrasında sırasıyla Arkas Spor, Spor Toto Spor Kulübü ve Halkbank formalarını giydi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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