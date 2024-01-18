Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı CEV Cup'ta çeyrek finale yükseldi
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Ukrayna temsilcisi SC Promotey Dnipro'yu altın sette yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup play-off turu rövanşında Ukrayna temsilcisi SC Promotey Dnipro'yu altın sete giden maçta yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İlk karşılaşmada rakibine deplasmanda 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan rövanşı 3-0 kazandı ve maçı altın sete taşıdı. Altın sette de rakibine 15-11 üstünlük kuran sarı-lacivertliler adını CEV Cup'ta 4'lü finallere yazdırdı. Karşılaşmanın setleri; 25-17, 25-21, 25-23, 15-11 tamamlandı.
Fenerbahçe, 4'lü finalde Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik ile eşleşti. - İSTANBUL