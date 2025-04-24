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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Arkas Spor'u Mağlup Etti

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Arkas Spor'u Mağlup Etti
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti. Takım, İzmir'de oynanacak ikinci maç için hazır durumda.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Arkas Spor'u 25-21, 25-19, 20-25, 25-23 setlerle 3-1 mağlup etti. Seride ikinci maç 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da İzmir'de oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Sadettin Deneri, Yasin Çalışkan

Arkas Spor: Ulaş Onur Topbaşlı, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Gyorge Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Julien Zenger, Atilla Öztire, Can Koç, Melih Sıratca)

Fenerbahçe Medicana: Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Earvin Ngapeth, Fabian Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Jeffrey Jendryk (Burak Güngör, Caner Dengin, Denis Karyagin, Drazen Luburic, Caner Pekşen, Mert Cuci)

Setler: 25-21, 25-19, 20-25, 25-23

Süre: 98 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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