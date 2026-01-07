Haberler

Fenerbahçe, CEV Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yükseldi

Fenerbahçe, CEV Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçında Sırbistan ekibi Radnicki Kragujevac'ı 3-0 mağlup ederek 8'li Finaller Turu'na adını yazdırdı.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçında sahasında Sırbistan ekibi Radnicki Kragujevac'ı mağlup ederek adını 8'li Finaller Turu'na yazdırdı.

Fenerbahçe Medicana, 2026 CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçında sahasında Sırbistan ekibi Radnicki Kragujevac ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler rakibini 25-14, 25-15, 25-13 setlerle 3-0 mağlup ederek 8'li Finaller Turu'na yükseldi.

Fenerbahçe, CEV Kupası 8'li Finaller Turu'nda MOK Mursa Osijek (Hırvatistan) - OK Alpacem Kanal (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı

Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı

Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
'Gelmiş geçmiş en iyisi' demişti! Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman

"Tarihin en iyisi" demişti! G.Saraylı yıldız için söylemlerine pişman
Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı

Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu

Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu