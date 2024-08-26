Geride bıraktığımız sezonu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluklarının yanı sıra Final Four oynama başarısı göstererek noktalayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonun hazırlıklarına başladı.

2024-2025 sezonunda da mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Fenerbahçe, Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde sezonun ilk antrenmanını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yaptı. Sarı-lacivertli ekibin ilk idmanı yaklaşık iki saat sürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarını hafta boyunca Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapacağı antrenmanlarla devam ettirecek. - İSTANBUL