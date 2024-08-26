Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Yeni Sezonun Hazırlıklarına Başladı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde yapılan ilk antrenman Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşti.
Geride bıraktığımız sezonu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluklarının yanı sıra Final Four oynama başarısı göstererek noktalayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonun hazırlıklarına başladı.
2024-2025 sezonunda da mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Fenerbahçe, Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde sezonun ilk antrenmanını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yaptı. Sarı-lacivertli ekibin ilk idmanı yaklaşık iki saat sürdü.
Fenerbahçe, hazırlıklarını hafta boyunca Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapacağı antrenmanlarla devam ettirecek. - İSTANBUL