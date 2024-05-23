Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı EuroLeague Final-Four'da

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, yarın Panathinaikos ile oynayacağı EuroLeague Final-Four müsabakası TV+'ta platformunda S Sport kanalında ekranlara gelecek.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, yarın Panathinaikos ile oynayacağı EuroLeague Final-Four müsabakası TV+'ta platformunda S Sport kanalında ekranlara gelecek.

Avrupa'nın en iyi takımların mücadele ettiği EuroLeague'de Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Final-Four sahnesindeki heyecanı sürüyor. Sarı-lacivertliler, yarın TSİ 19.00'da, Berlin Uber Arena'da Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Final-Four'un diğer iki güçlü takımı, Real Madrid ve Olympiakos da yarın TSİ 22.00'de kozlarını paylaşacak.

Basketbolseverler, Final-Four maçlarını TV+'ta S Sport kanalında izleyebilecek.

Final-Four'da kalan maçların programı TSİ şu şekilde:

Yarın

19.00 Panathinaikos - Fenerbahçe Beko

22.00 Real Madrid - Olympiakos

26 Mayıs Pazar

18.00 Üçüncülük maçı

21.00 Final maçı - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Panathinaikos Fenerbahçe S Sport Basketbol Televizyon Spor Güncel Haberler

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Pasaport ve kimlik bırakarak güven sağladı! 81 gün konakladığı otelin ücretini ödemeden kaçtı

Pasaport ve kimlik bırakarak güven sağladı! 81 gün konakladığı otelin ücretini ödemeden kaçtı

 Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden

Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title