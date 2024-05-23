Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı EuroLeague Final-Four'da

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, yarın Panathinaikos ile oynayacağı EuroLeague Final-Four müsabakası TV+'ta platformunda S Sport kanalında ekranlara gelecek.

Avrupa'nın en iyi takımların mücadele ettiği EuroLeague'de Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Final-Four sahnesindeki heyecanı sürüyor. Sarı-lacivertliler, yarın TSİ 19.00'da, Berlin Uber Arena'da Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Final-Four'un diğer iki güçlü takımı, Real Madrid ve Olympiakos da yarın TSİ 22.00'de kozlarını paylaşacak.

Basketbolseverler, Final-Four maçlarını TV+'ta S Sport kanalında izleyebilecek.

Final-Four'da kalan maçların programı TSİ şu şekilde:

Yarın

19.00 Panathinaikos - Fenerbahçe Beko

22.00 Real Madrid - Olympiakos

26 Mayıs Pazar

18.00 Üçüncülük maçı

21.00 Final maçı - İSTANBUL