Fenerbahçe ellerini ovuşturuyor! Küllerinden doğan Samatta'ya gelen teklif sevince boğdu
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Fenerbahçe'de hayal kırıklığı olan Samatta, Antwerp ve Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. İngiliz ekibi Aston Villa, Samatta transferi hakkında görüşmek için Fenerbahçe'ye mesaj yolladı.
Sarı-Lacivertliler'de Mbwana Samatta sevinci yaşanıyor. Tanzanya Milli Takımı ve Antwerp'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Samatta'ya eski takımı Aston Villa talip oldu.
FİYAT SORDU
Akşam'daki habere göre; Aston Villa, eski golcüsü Samatta'nın yeniden değerlendirilme ihtimalini gündemine taşıdı. İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Sarı-Lacivertliler Samatta'nın sezon sonundaki duruma göre hareket etmeyi düşünüyor.
REKORA KOŞUYOR
Samatta bu sezon Belçika ekibinde çıktığı 33 resmi maçta 9 gol atıp, 4 asist yaptı. 3 golü Avrupa Ligi'nde kaydetti. Tanzanya Milli Takımı ile Orta Afrika Cumhuriyeti'ne karşı gol atan Samatta, 3 gol daha atması halinde Milli Takım tarihinin en golcü oyuncusu olacak.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022