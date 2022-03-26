Fenerbahçe ellerini ovuşturuyor! Küllerinden doğan Samatta'ya gelen teklif sevince boğdu

Sarı-Lacivertliler'de Mbwana Samatta sevinci yaşanıyor. Tanzanya Milli Takımı ve Antwerp'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Samatta'ya eski takımı Aston Villa talip oldu.

FİYAT SORDU

Akşam'daki habere göre; Aston Villa, eski golcüsü Samatta'nın yeniden değerlendirilme ihtimalini gündemine taşıdı. İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Sarı-Lacivertliler Samatta'nın sezon sonundaki duruma göre hareket etmeyi düşünüyor.

REKORA KOŞUYOR

Samatta bu sezon Belçika ekibinde çıktığı 33 resmi maçta 9 gol atıp, 4 asist yaptı. 3 golü Avrupa Ligi'nde kaydetti. Tanzanya Milli Takımı ile Orta Afrika Cumhuriyeti'ne karşı gol atan Samatta, 3 gol daha atması halinde Milli Takım tarihinin en golcü oyuncusu olacak.

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