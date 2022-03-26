Fenerbahçe ellerini ovuşturuyor! Küllerinden doğan Samatta'ya gelen teklif sevince boğdu - Haberler

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Fenerbahçe ellerini ovuşturuyor! Küllerinden doğan Samatta'ya gelen teklif sevince boğdu

Spor
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Fenerbahçe'de hayal kırıklığı olan Samatta, Antwerp ve Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. İngiliz ekibi Aston Villa, Samatta transferi hakkında görüşmek için Fenerbahçe'ye mesaj yolladı.

Sarı-Lacivertliler'de Mbwana Samatta sevinci yaşanıyor. Tanzanya Milli Takımı ve Antwerp'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Samatta'ya eski takımı Aston Villa talip oldu.

Fenerbahçe ellerini ovuşturuyor! Küllerinden doğan Samatta sevince boğdu

FİYAT SORDU

Akşam'daki habere göre; Aston Villa, eski golcüsü Samatta'nın yeniden değerlendirilme ihtimalini gündemine taşıdı. İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Sarı-Lacivertliler Samatta'nın sezon sonundaki duruma göre hareket etmeyi düşünüyor.

Fenerbahçe ellerini ovuşturuyor! Küllerinden doğan Samatta sevince boğdu

REKORA KOŞUYOR

Samatta bu sezon Belçika ekibinde çıktığı 33 resmi maçta 9 gol atıp, 4 asist yaptı. 3 golü Avrupa Ligi'nde kaydetti. Tanzanya Milli Takımı ile Orta Afrika Cumhuriyeti'ne karşı gol atan Samatta, 3 gol daha atması halinde Milli Takım tarihinin en golcü oyuncusu olacak.

Spor

Mbwana Samatta, Aston Villa FC, Michael Frey, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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