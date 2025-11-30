Haberler

Fenerbahçe Efsaneleri Derbi Öncesi Buluştu

Güncelleme:
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde, kulübün tarihi başarılarında büyük pay sahibi olan efsane futbolcularını bir araya getirdi. Eski futbolcular, stadyum ve Fenerbahçe Müzesi'ni ziyaret ederek duygusal anlar yaşadı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi karşılaşması öncesinde kulübün başarılarında önemli pay sahibi olan ve şampiyonluk yaşayan futbolcuları bir araya getirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birleşik Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edilen buluşmada Bülent Uygun, Rüştü Reçber, Tuncay Şanlı, Kemal Aslan, Uğur Boral, Mehmet Aurelio, Serdar Kulbilge, Stephen Appiah, Gökhan Gönül, Ali Bilgin, Elvir Bolic ve Serkan Balcı gibi çubukluyu uzun yıllar terletmiş ve Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olmuş efsane futbolcularımız, ilk olarak stadımızı ve Fenerbahçe Müzesi'ni ziyaret etti. Müze ziyareti sırasında forma giydikleri dönemde kazanılan kupaları, tarihi başarılara not düşen fotoğrafları yakından inceleyen efsanelerimiz, duygu dolu anlar da yaşadı.

Müze ziyaretinin ardından Fenerium Maraton mağazamızda kendilerini bekleyen yüzlerce taraftarımızla buluşan eski futbolcularımız, forma imzalayarak fotoğraf çektirdi." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
