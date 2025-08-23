Fenerbahçe, Edson Alvarez ile Kadrosunu Güçlendirdi
Fenerbahçe, kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez ile tarihindeki ikinci Meksikalı futbolcuyu transfer etti. Alvarez, Ajax'tan 38 milyon Euro bedelle West Ham'a transfer olduktan sonra sarı-lacivertli takıma katıldı.
Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki ikinci Meksikalı oyuncu oldu.
Fenerbahçe 2025-2026 sezonu kadro yapılanmasına devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bu doğrultuda orta saha oyuncusu Edson Alvarez'i renklerine bağladı. Kariyerine ülkesinin Club America takımında başlayan Alvarez, 2019 yazında Hollanda'nın Ajax takımına transfer oldu. Meksikalı oyuncu, burada 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı. 4 sezon Ajax formasını giyen Alvarez, Ağustos 2023'te 38 milyon Euro bedelle İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'a imza attı.
Edson Alvarez, 2024-2025 sezonunda ligde 28 maçta görev yaptı.
27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe kulüp tarihindeki ikinci Meksikalı futbolcu oldu.
İlk Meksikalı Diego Reyes
Sarı-lacivertlilerde forma giyen ilk Meksikalı oyuncu 2018-2019 sezonunda Diego Reyes oldu. Söz konusu sezonun devre arasında İspanyol rekibi Leganes'e kiralanan Reyes, Fenerbahçe'de 8'i Süper Lig olmak üzere 14 maçta süre aldı. - İSTANBUL