Fenerbahçe, Edson Alvarez ile Kadrosunu Güçlendirdi

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki ikinci Meksikalı oyuncu oldu.

Fenerbahçe 2025-2026 sezonu kadro yapılanmasına devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bu doğrultuda orta saha oyuncusu Edson Alvarez'i renklerine bağladı. Kariyerine ülkesinin Club America takımında başlayan Alvarez, 2019 yazında Hollanda'nın Ajax takımına transfer oldu. Meksikalı oyuncu, burada 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı. 4 sezon Ajax formasını giyen Alvarez, Ağustos 2023'te 38 milyon Euro bedelle İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'a imza attı.

Edson Alvarez, 2024-2025 sezonunda ligde 28 maçta görev yaptı.

27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe kulüp tarihindeki ikinci Meksikalı futbolcu oldu.

İlk Meksikalı Diego Reyes

Sarı-lacivertlilerde forma giyen ilk Meksikalı oyuncu 2018-2019 sezonunda Diego Reyes oldu. Söz konusu sezonun devre arasında İspanyol rekibi Leganes'e kiralanan Reyes, Fenerbahçe'de 8'i Süper Lig olmak üzere 14 maçta süre aldı. - İSTANBUL