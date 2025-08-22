Fenerbahçe, Edson Alvarez'i Kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'in kiralanması konusunda oyuncunun kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a davet edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Edson Alvarez'in bugün İstanbul'a gelmesinin planlandığı öğrenildi.