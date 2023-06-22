Fenerbahçe'den Edin Dzeko için ilk KAP bildirimi geldi
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Fenerbahçe, yıldız golcü Edin Dzeko ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Inter ile sözleşmesi biten dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sabah saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, 37 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandığını belirtti.
DZEKO, KAP'A BİLDİRİLDİ
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Edin Dzeko'nun transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
GEÇEN SEZON 52 MAÇA ÇIKTI
Edin Dzeko geçen sezon Inter formasıyla 52 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
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