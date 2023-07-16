Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Dusan Tadic'i transfer etmek için görüşmelere başladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Kulübü, Sırp orta saha Dusan Tadic'i transfer görüşmelerini tamamlamak için gece geç saatlerde İstanbul'a getirdi. Tadic'in transferi konusunda görüşmelere başlandığı ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübe davet edildiği açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü, Sırp orta saha Dusan Tadic'i transfer görüşmelerini tamamlamak için gece geç saatlerde İstanbul'a getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe İstanbul Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title