Fenerbahçe, Dusan Tadic'i transfer etmek için görüşmelere başladı
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Fenerbahçe Kulübü, Sırp orta saha Dusan Tadic'i transfer görüşmelerini tamamlamak için gece geç saatlerde İstanbul'a getirdi. Tadic'in transferi konusunda görüşmelere başlandığı ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübe davet edildiği açıklandı.
Fenerbahçe Kulübü, Sırp orta saha Dusan Tadic'i transfer görüşmelerini tamamlamak için gece geç saatlerde İstanbul'a getirdi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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