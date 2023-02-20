Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Moura'yı renklerine bağlamak için Jorge Jesus'u devreye soktu

Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-lacivertliler, Tottenham'dan ayrılacak olan Lucas Moura için Jorge Jesus'u da devreye soktu. Premier Lig ekibinin gözden çıkardığı futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, Fenerbahçe'yi bu transferde bir adım daha öne geçiriyor. Moura'yı ara transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna katmak için çabalayan sarı-lacivertliler, futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerecek.

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığının uzaması nedeniyle hücuma bir takviye yapmak isteyen Jorge Jesus, deneyimli futbolcunun Karagümrük maçıyla birlikte sahaya dönmesi nedeniyle planlarını değiştirdi. Portekizli çalıştırıcı, transfer listesini ilk sırasına Lucas Moura'yı aldı.

TOTTENHAM GÖZDEN ÇIKARDI

Fanatik'te yer alan habere göre, Brezilyalı yıldız, Tottenham tarafından gözden çıkartıldı. İngiliz ekibi, Lucas'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı. 30 yaşındaki oyuncu sezon sonunda boşa çıkacak. Ancak Fenerbahçe, Sambacı'yı hemen kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Avrupa'nın büyük liglerinde transfer döneminin kapanması nedeniyle sarı-lacivertlilerin bu transferde bir rakibi bulunmuyor.

BEDELSİZ ALINABİLİR

Yönetim, Lucas Moura'yı bonservis bedeli ödemeden transfer etmenin hesaplarını yapıyor. Tottenham'ın bu konuda sıkıntı çıkarması beklenmiyor.

JESUS'U DEVREYE SOKACAKLAR

Moura, planlarını sezon sonunda ayrılmak üzerine yapmıştı. Jorge Jesus faktörü ve takımda çok sayıda Brezilyalı oyuncu olması, Sarı-lacivertlilerin en önemli avantajları olarak görünüyor. Brezilyalı, vergiler düştükten sonra Tottenham'dan net olarak 2.9 milyon euro maaş alıyordu. Fenerbahçe'nin bu rakama yakın bir teklifle 3 yıllık sözleşme önererek Lucas'ın kapısını çalacağı öne sürüldü.