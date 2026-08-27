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Fenerbahçe, Livakovic'i Barcelona'ya Transfer Etti

Fenerbahçe, Livakovic'i Barcelona'ya Transfer Etti
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Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic’in Barcelona’ya transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in Barcelona'ya transfer olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

31 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe formasıyla 74 müsabakaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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