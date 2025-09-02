Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Girona'ya Kiralık Olarak Gönderdi

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Girona'ya Kiralık Olarak Gönderdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in İspanya'nın Girona kulübüne sezon sonuna kadar kiralık transferini gerçekleştirdiğini açıkladı. Livakovic, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği iki sezonun ardından yeni bir deneyim için Girona'ya transfer oldu.

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in kiralık transferi konusunda İspanya'nın Girona kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

2023-2024 sezonu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği 2 sezonun ardından Girona'ya kiralandı. Sarı-lacivertli kulübün 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında takımdan ayrılan Livakovic, 2'si bu sezon olmak üzere bu süreçte toplam 74 karşılaşmada kaleyi korudu. Fenerbahçe, transferle ilgili sosyal medya hesabından, "Kulübümüz, Dominik Livakovic'in kiralık transferi konusunda İspanya'nın Girona kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Dursun Özbek gözünü kararttı! Uğurcan Çakır için dev teklif

Dursun Özbek gözünü kararttı! 25 milyon euroluk dev teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı

Herkes paylaşıyor ama meselenin aslı çok başka
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.