Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile 1-1 Beraber Kaldı
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 1-1 berabere tamamladı. Beljo (Dinamo Zagreb) ve Szymanski (Fenerbahçe) golleri kaydetti.
Stat: Maksimir
Hakemler: Jerome Brisard, Alexis Auger, Erwan Finjean (Fransa)
Dinamo Zagreb : Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo
Fenerbahçe : Ederson, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Semedo,??????? Szymanski, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Nene, En-Nesyri
Goller: Dk. 21 Beljo ( Dinamo Zagreb ), Dk. 25 Szymanski ( Fenerbahçe )
Sarı kartlar: Dk. 39 Tedesco (Yedek kulübesinde), Dk. 43 Oosterwolde ( Fenerbahçe ), Dk. 41 Beljo, Dk. 45 Valincic ( Dinamo Zagreb )
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe ile konuk olduğu Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
16. dakikada Dinamo Zagreb etkili geldi. Lisica, hücum yönünün sağında Brown'dan kaptığı topu yay üzerinde bulunan Zajc'a aktardı. Zajc'ın gelişine şutunda, top üstten auta gitti.
21. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Szymanski'nin çıkarken kaptırdığı topla sağdan gelişen atakta altı pasın önünde oluşan karambolde Çağlar'dan seken top, Beljo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun tek dokunuşunda, top ağlarla buluştu: 1-0
24. dakikada Nene'nin pasında Szymanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, savunmadan seken top kornere gitti.
25. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağdan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Skriniar'ın sektirdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Yay üzerinde Szymanski, önünde kalan topu gelişine vuruşla filelere gönderdi: 1-1
İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.